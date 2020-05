Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Freitag, den 29.05.2020 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der geschädigte Pkw, ein grauer Jeep, stand sowohl kurzeitig im Parkhaus Mitte in Montabaur als auch auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Heiligenroth. An einem dieser beiden Örtlichkeiten wurde dem Pkw ein etwa 2,5 Meter langer Kratzer zugefügt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell