Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Handballtor geklaut - Zeugen gesucht!

Unbekannte entwendeten am Sonntagabend ein Handballtor von einem Sportplatz und haben dieses quer durch Tauberbischofsheim getragen. Ein Zeuge beobachtete gegen 20.30 Uhr wie zwei Personen ein rot-weiß-gestreiftes Handballtor entlang der Hauptstraße in Richtung Königheimer Straße trugen. Die alarmierten Beamten konnten die Beiden aber nicht mehr antreffen. Woher das Tor stammt, ist bisher noch unklar. Vermutlich stammt es von dem Sportfeld bei der Halfpipe am Brehmbach. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft des Tors und dessen Verbleib oder Angaben zu den zwei Personen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, 09341 810, zu melden.

