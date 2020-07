POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: Radmuttern an Autos gelöst

In insgesamt drei Fällen wurden die letzten Tage an Autos in Mosbach und Elztal die Radmuttern gelöst. An einem Chrysler und einem VW wurden die Radmuttern am Dienstag vergangener Woche sabotiert. Im Fall eines Seats ins Elztal erstreckt sich der Tatzeitraum auf Freitag, den dritten Juli, bis Dienstag. In Buchen, Hardheim und Osterburken, wurden seit April an bislang acht Fahrzeugen die Radmuttern abmontiert. Die Ermittler prüfen ob zwischen den Taten ein Zusammenhang bestehen könnte. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung. Achten Sie vor Fahrtantritt auf ihre Fahrzeuge. Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter. Sollten an ihrem Fahrzeug ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, kontaktierten Sie umgehend die Polizei. Das Polizeirevier Mosbach ermittelt und bittet Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Ravenstein: Mit über 1,4 Promille gegen die Mauer

In der Nacht auf Samstag kollidierte ein 19-jähriger Golffahrer mit einer Hausmauer in Ravenstein. Der junge Mann fuhr gegen 4 Uhr auf der L515 von Merchingen nach Oberndorf, als er in einer Rechtskurve offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Haus in der Georg-Metzler-Straße fuhr. Bei dem Unfall erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da die Beamten Anzeichen für Alkoholeinfluss festgestellt hatten und ein Alkoholtest 1,42 Promille ergab, musste der junge Mann im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da Betriebsstoffe aus dem Auto ausliefen wurde die Feuerwehr verständigt. Auf den Golf-Lenker kommt nun eine Anzeige zu.

Mosbach: Mehrere geparkte Autos aufgebrochen

Bislang fünf Autos wurden in der Nacht auf Sonntag in Mosbach aufgebrochen. Drei Fahrzeuge wurden in der Straße "Am Hamberg" und je ein Auto wurde in der Sudetenstraße und an der "Steige" auf unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe Fahrzeugscheine, Schlüssel, diverse Karten, Bargeld und technische Geräte, darunter ein Smartphone und einen Laptop. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden. Weitere Geschädigte werden aufgefordert sich ebenfalls an das Polizeirevier Mosbach zu wenden. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung. Lassen Sie keine Wertsachen in ihren Fahrzeugen.

Aglasterhausen: Feuerwehreinsatz durch Grillkohlen

Grillkohlen waren in der Nacht auf Montag offensichtlich die Ursache für einen Gartenbrand in Aglasterhausen. Ein 37-Jähriger hatte seine heiße Grillkohle am Sonntagabend wohl auf feuchtem Rasenabfall entsorgt. Die Kohle entzündete das Schnittgut und der Garten in der Helmstadter Straße brannte. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.

Mosbach: Falschfahrer auf Mosbacher Kreuz -Zeugen gesucht

Ein Falschfahrer war am Sonntagmorgen auf der B27 zwischen dem Mosbacher Kreuz und dem Ortseingang Mosbach unterwegs. Auf der zweispurigen Bundessstraße kam einem Wohnmobilfahrer gegen 11.15 Uhr ein grauer Kleinwagen, der auf der falschen Seite der Bundesstraße fuhr, entgegen. Zeugen die den Falschfahrer ebenfalls gesehen haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Buchen: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Samstagabend in Buchen die Reifen eines geparkten Citroen zerstochen. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr haben die Täter die beiden rechten Reifen und den Außenspiegel des in der Potsdamer Straße geparkten C4 beschädigt. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Walldürn: Ortstafeln gestohlen

Unbekannte haben zwei Ortsschilder von Altheim entwendet. Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Sonntag haben die Täter zwei Ortsschilder in Richtung Sindolsheim abmontiert und gestohlen. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

