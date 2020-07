Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Geschädigter nach Unfall gesucht

Am Samstagmittag wurde eine Renault-Fahrerin auf der Obereisesheimer Straße in Heilbronn von einem LKW abgedrängt. Die 34-Jährige wich dem LKW mit ihrem Fahrzeug gegen 13 Uhr, kurz vor der Kreuzung der Obereisesheimer und Frankenbacher Straße, aus und streifte dabei ein geparktes Auto. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens musste sie eine Runde um den Block fahren. Als die Renault-Lenkerin wieder zurück war, war das gestreifte Auto bereits weg. Der Halter des beschädigten Fahrzeugs, sowie Zeugen, die den Unfall und das Fahrmanöver des LKW gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Fahrstreifen gewechselt und Motorrad erfasst

Leicht verletzt wurden ein 21-jähriger Motorradfahrer und seine 18-jährige Beifahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes in der Nacht auf Samstag in Heilbronn. Der 19-jährige Mercedes-Lenker wechselte gegen 2 Uhr offensichtlich von dem linken auf den rechten Fahrtstreifen auf der Wilhelm-Leuschner-Straße, ohne zu Blinken. Der auf dem rechten Fahrtstreifen fahrende Motorrad-Lenker konnte einen Zusammenstoß trotz Ausweich- und Bremsmanöver nicht verhindern und stürzte. Hierbei verletzten sich der 21-Jährige leicht und seine Beifahrerin schwer. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Audi mit qualmenden Reifen musste stehenbleiben

Eine Probefahrt machte ein 21-Jähriger nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag in Heilbronn. Der Probe gefahrene Audi A7 mit Kurzzeitkennzeichen fiel einer Streife gegen Mitternacht auf der Etzelstraße im Bereich des Weipertzentrums auf, als er stark beschleunigte und direkt darauf wieder abbremste. Der Audi-Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Der 21-Jährige war nicht in der Lage nachzuweisen, dass er das Auto berechtigt führte. Er musste den Fahrzeugschlüssel abgeben und seinen Weg mit seinen drei Mitfahrern zu Fuß fortsetzten. Bei der Kontrolle qualmten die Reifen des Fahrzeuges noch mehrere Minuten nach. Offensichtlich waren sie sehr stark beansprucht geworden. Für den Audi-Fahrer waren die Maßnahmen der Polizei unverständlich.

Heilbronn: Auto gegen Baum - 17.000 Euro Schaden

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 18-Jähriger in der Nacht auf Samstag mit seinem Range Rover in Heilbronn von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Gegen 2 Uhr kam der 18-Jährige auf der Weipertstraße in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Der Range Rover war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Leingarten: Ohne Versicherungskennzeichen und betrunken

Weil er kein Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter angebracht hatte, wurde ein 33-Jähriger am Freitagabend in Leingarten-Großgartach angehalten. Bei der Kontrolle in der Karlsruher Straße stellten die Beamten gegen 20.30 Uhr fest, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab über 1,6 Promille. Der Mann musste seinen Roller stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein konnte der 33-Jährige nicht abgeben, da er keinen besaß. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Neckarsulm: Drei verletzte Radfahrer

Auf dem Radweg in zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm kollidierten am Sonntagnachmittag zwei Radfahrer frontal und stürzten. Ein 36-Jähriger kam in einer Rechtskurve offensichtlich zu weit nach links ab und stieß mit einer entgegenkommenden 63-Jährigen zusammen. Beide Radfahrer stürzten. Ein dahinter radelnder 39-Jähriger übersah wohl die Unfallstelle und stürzte über die am Boden liegenden Fahrräder. Alle Radler wurden verletzt, wobei die Verletzungen der 63-Jährigen eine weitere Behandlung im Krankenhaus erforderten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 36-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab 0,84 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Rennen in Heilbronn - Zwei Führerscheine weg

Direkt vor einem Streifenwagen lieferten sich ein Audi und ein BMW in der Nacht auf Sonntag ein Rennen in Heilbronn. An der Karl-Wüst-Brücke standen die Fahrzeuge gegen 3 Uhr an einer roten Ampel nebeneinander. Bei Grün gaben beide Fahrer Gas und beschleunigten ihre Autos extrem in Fahrtrichtung Heilbronn. An der Kreuzung zur Brüggemannstraße konnten die Fahrzeuge von dem Streifenwagen an einer Ampel überholt und der BMW kontrolliert werden. Der 22-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Der 24-jährige Audi-Lenker wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Er musste ebenfalls auf seinen Führerschein verzichten. Auf beide Fahrer kommt eine Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu.

Gundelsheim: Eingeschaltete Herdplatte löst Brand aus

Eine eingeschaltete Herdplatte war offensichtlich die Ursache eines Schmorbrandes am Freitag in Gundelsheim. In einer Firma in der Heilbronner Straße wurde eine Herdplatte im Pausenraum nicht ausgeschaltet und schmorte den Herd durch. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Gefahr beseitigen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Bad Wimpfen: Bislang 17 Fahrzeuge mit Farbe beschmiert

Bislang 17 Fahrzeuge haben Unbekannte in Bad Wimpfen in der Nacht auf Montag mit schwarzer Farbe besprüht. Im Bereich um die Oststraße, Albert-Maier-Straße und Ödenburger-Straße waren die Täter zugange. Neben den Autos wurden ein Verkehrszeichen und ein Zigarettenautomat beschmiert. Den Schaden durch die Farbe schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Geschädigte, sowie Zeugen, die sehen konnten wie die Autos angesprüht werden oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

