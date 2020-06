Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigung an Radlader

Ahaus (ots)

Einen Radlader haben in Ahaus Unbekannte in der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr bis Dienstag, 06.50 Uhr beschädigt. Die Frontscheibe der an der Straße "Am Aabach" abgestellten Arbeitsmaschine wurde eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

