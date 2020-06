Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec entwendet

Ahaus (ots)

Unbekannte entwendeten bereits in der Nacht zum Sonntag ein silberfarbenes Pedelec im Ahauser Josefviertel. Der Wert des Rades wird mit circa 1.300 Euro angegeben. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

