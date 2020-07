Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Creglingen: Unfallflüchtiger hinterlässt 2500 Euro Schaden

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Samstag, zwischen 6.00 - 12.50 Uhr, beschädigt unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw und entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim beschädigten Pkw handelt es sich um einen blauen Renault Kangoo, welcher im Bereich der Torstraße 17 in Richtung Rathaus am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Aufgrund der gemessenen Höhe der Beschädigung und vorgefundenen Erdantragungen könnte es sich beim verursachenden Fahrzeug um ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben, eventuell in einem Blauton lackiert. Dieses Fahrzeug befuhr zum Unfallzeitpunkt die Torstraße in Richtung Rathaus und streifte den geparkten Pkw über eine Länge von mehr als 2 Meter. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931/54990 in Verbindung zu setzen.

