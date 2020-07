Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Mercedes CLS und flüchtete von der Unfallstelle. Der Wagen wurde am Freitagmorgen gegen 09.20 Uhr in Künzelsau in der Lindenstraße durch die Besitzerin abgestellt und fuhr gegen 11.00 Uhr wieder von dem Parkplatz bei der Feuerwache. Die Beschädigung, an der fremder roten Lack zu erkennen ist, stammt vermutlich von dem danebenstehenden Kleinwagen. Der Unfallverursacher touchierte wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken mit dem roten Kleinwagen den geparkten Mercedes. Als die Besitzerin des Mercedes zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war der Kleinwagen bereits weggefahren. Zeugen, die Hinweise zu dem roten Kleinwagen oder Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Kupferzell: Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht!

Am letzten Wochenende stiegen Einbrecher in ein Autohaus in Kupferzell ein. Zwischen Freitag, 19.45 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu der Firma in der Straße "Am Wasserturm". Die Einbrecher hebelten zuerst ein Fenster auf, betraten daraufhin das Gebäude und entwendeten einen hohen Betrag Bargeld aus einem Büro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Hinweise zu dem Einbruch werden vom Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, entgegengenommen.

Forchtenberg: Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Auf der Landstraße zwischen Forchtenberg und der Abzweigung Waldfeld prallten am Samstagmorgen zwei Pkw zusammen. Die 73-jährige Lenkerin eines VW Golf geriet gegen 10.15 Uhr in einer scharfen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW-Oldtimer eines 37-Jährigen. Durch den Unfall wurden jeweils zwei Mitfahrer der beiden Pkw leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Schöntal: Verkehrsunfall durch Alkohol

Vermutlich war die Beeinflussung durch Alkohol und die überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für einen Verkehrsunfall in Schöntal. Ein 22-Jähriger war mit seinem BMW am Samstagmorgen zwischen Westernhausen und Schleierhof unterwegs. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst durchfuhr er eine Buschhecke und durchquerte dann den dortigen Grillplatz. Die Fahrt endete schließich an einem Kastanienbau ein Ende und prallte mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde der BMW vollkommen zerstört und unteranderem das linke Vorderrad bis zum Fahrersitz eingedrückt. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter den Einfluss von Alkohol stand woraufhin dem Mann durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Der Führerschein wurde dem 22-Jährigen durch die Beamten abgenommen.

Dörzbach: Brand - Zeugen gesucht!

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Freitagvormittag ein Container auf dem Betriebshof einer Zimmerei in Dörzbach. Gegen 10.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand in der Bahnhofstraße gerufen. Vor Ort stellten diese fest, dass ein Container, der mit Holzbrettern und Sägespänen gefüllt war, in Brand geriet. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort und löschten das Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich beim Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 234, zu melden.

Bretzfeld: Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener Autofahrer überfuhr am Freitagabend in Bretzfeld mehrere Straßenschilder und kollidierte mit einem anderen Pkw. Der 21-Jährige war mit seinem Audi A3 zwischen Bretzfeld und Adolzfurt unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Straßenschilder. Als er dann zurücksetzte, prallte er mit seinem Wagen gegen eines dahinterfahrenden Mercedes. Nach einem kurzen Gespräch mit den beiden Insassen des Mercedes flüchtete der 21-Jährige mit seinem Audi in Richtung Adolzfurt. Der 24-Jährige und die 68-Jährige in dem Mercedes verfolgten den jungen Mann und verständigten die Polizei. Die Flucht endete nach einer kurzen Strecke in Adolzfurt. Beim Eintreffen der Beamten war der 21-Jährige jedoch nicht mehr an seinem Fahrzeug. Nach kurzer Zeit kam dieser jedoch mit einer weiteren Person in einem VW Caddy angefahren. Hierbei stellte sich heraus, das der 49-jährige Fahrer des VW ebenso wie der 21-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Alkoholtest des 21-Jährigen ergab mehr als 2,5 Promille und der Alkoholtest des 49-Jährigen ergab mehr als 1,6 Promille. Die beiden Männer mussten daraufhin mit zur Blutentnahme und ihre Führerscheine abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell