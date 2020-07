POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Rappenau: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht!

Am letzten Wochenende brachen Unbekannte in einen Kindergarten in Bad Rappenau ein. Zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Montag, 06.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher unbemerkt Zutritt zu dem Kindergarten in der Schillerstraße. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und betraten das Gebäude. Im Inneren öffneten die Einbrecher Schränke und durchwühlten die Einrichtung. Ob die Täter etwas entwendet haben ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Montagvormittag verursachte eine Frau mit ihrem Pkw einen Auffahrunfall in Heilbronn. Gegen 10.00 Uhr war die 77-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Weststraße unterwegs. Hierbei übersah sie vermutlich, dass der vorausfahrende BMW einer 65-Jährigen verkehrsbedingt halten musste und fuhr wohl aus Unachtsamkeit auf. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Heilbronn: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht!

Nach einem misslungenen Einbruch sucht die Polizei Heilbronn nach Zeugen des Vorfalls. Am letzten Wochenende versuchten Unbekannte in der Tiefgarage einer Baustelle in Heilbronn einen Werkzeugcontainer und mehrere Türen aufzubrechen. Die Einbrecher begaben sich zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Montag, 07.00 Uhr in die frei zugängliche Tiefgarage der Baustelle in der Badstraße und versuchten den dort abgestellten Container und zwei Türen gewaltsam aufzuhebeln. Es entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden

Heilbronn: Person bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Rollerfahrerin wurde am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer eines Audi A3 die Straße "Sontheimer Landwehr". An der Abzweigung zur Robert-Bosch-Straße bog er nach links ab und übersah hierbei vermutlich die von links herannahende 51-Jährige auf ihrem Roller. Das Ausweichmanöver der Frau misslang, woraufhin die Fahrzeuge zusammenprallten und die 51-Jährige stürzte. Durch den Fall wurde die Rollerfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Talheim: Einbruch - Zeugen gesucht!

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag unberechtigt Zutritt zu einem Haus am Golfplatzt in Talheim. Die Einbrecher begaben sich auf die Rückseite des Hauses in der Straße "Talheimer Hof" und öffneten gewaltsam eine Terrassentüre. Im Inneren hebelten sie weitere Türen auf und durchsuchten die Inneneinrichtung. Insgesamt verursachten die Täter mindestens 2.000 Euro Sachschaden und entwendeten einen Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich. Zeugen des Einbruchs und Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, zu melden.

Leingarten: Holzstapel angezündet - Zeugen gesucht!

Am Dienstagvormittag rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Leingarten aus. Gegen 11.10 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr, weil sie im Bereich des Radweges parallel zur Eppinger Straße zwischen der "Mühle Leingarten" und dem Sportplatz Leingarten aufsteigenden Rauch gesehen hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Rauch von einem Brand stammte. Aus bislang ungeklärter Ursache begannen vier circa zehn Meter lange Holzstapel zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit 21 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen. Bevor das Feuer ausbrach wurden in dem Bereich spielende Kinder gesehen. Ob diese etwas mit dem Feuer zu tun haben, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Leintal zu melden. Ebenfalls werden die Kinder, die sich kurze Zeit vor dem Brand an der späteren Brandstelle aufgehalten haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 entgegengenommen.

