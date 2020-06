Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher erstaunt

53909 Zülpich (ots)

Donnerstagabend (22.30 Uhr) machte sich ein Einbrecher an einem Baucontainer an der Bonner Straße zu schaffen. Zuvor hatte er sich Zutritt auf das Baustellengelände verschafft und schlug an einem Container die Fensterscheibe ein. Er zeigte sich offensichtlich überrascht, als er bemerkte, dass dieser Container als Schlafraum für Arbeiter der Firma diente. Aufgewacht durch das Einschlagen der Scheibe vertrieben die geweckten Arbeiter den Einbrecher. Die informierte Polizei konnte dann bei ihrer Suche im Umfeld der Baustelle den Tatverdächtigen feststellten. Die Personalien des 52-Jährigen aus Bad Münstereifel wurden festgestellt. Eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

