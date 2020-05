Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Polizei sucht Zeugen nach Kellerbrand am Schützenplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Wie bekannt kam es in der Nacht zu Mittwoch, 27.05.2020, in Wittmund zu einer Kellerbrandlegung. Bei dem Brand in dem Mehrparteienhaus am Schützenplatz entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass in unmittelbarer Nähe zum Brandort zu einer relevanten Zeit, gegen 0 Uhr, drei männliche jugendliche Personen gesehen wurden.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- ca. 170 bis 180 cm groß - schlank - kurze Haare

Zwei Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Die dritte Person soll einen weißen Blouson getragen haben, wobei vorn an der Knopfleiste dunkle größere Knöpfe zu sehen waren.

Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Die Polizei erhofft sich von ihnen weitere Hinweise.

Angaben zu den drei jugendlichen Personen und zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

