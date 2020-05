Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Firmeneinbruch aufgeklärt; Großefehn - Pferd verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Firmeneinbruch aufgeklärt

Die Polizei hat einen Einbruch in ein Firmengebäude in Aurich aufklären können. Zwischen Dezember und Januar war in das Gebäude einer Stahlbaufirma im Kornkamp im Ortsteil Schirum eingebrochen und Spezialwerkzeug gestohlen worden. Die Polizei hatte einen Zeugenaufruf veröffentlicht und um Hinweise gebeten. Nun haben die Beamten einen mutmaßlichen Täter ermitteln können. Ein eingegangener Hinweis führte sie in der vergangenen Woche zu dem Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 23 Jahre alten Mann aus dem Altkreis Aurich. Der 23-Jährige steht im Verdacht, aus dem Firmengebäude Werkzeuge wie Schweißgeräte und Bohrmaschinen im Wert von mehr als 20.000 Euro gestohlen zu haben. Das Diebesgut konnte im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen aufgefunden und sichergestellt werden. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl.

Großefehn - Pferd verletzt

Auf einer Weide in Großefehn ist ein verletztes Pferd aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Pferd auf dem Weideland, das sich in Mittegroßefehn im Bereich der Kirchstraße / Am Rosenwall befindet, mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 20 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werde gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

