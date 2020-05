POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein weißer Skoda Octavia ist am Donnerstag auf einem Parkplatz in Norden beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den geparkten Wagen an der hinteren Stoßstange und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16 Uhr und 20.20 Uhr auf dem Krankenhausparkplatz in der Juister Straße. Der Verursacher fuhr möglicherweise ein rotes Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, die sich in dem genannten Zeitraum auf dem Parkplatz oder in der angrenzenden Arztpraxis aufgehalten haben und Hinweise geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

