Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Raub auf Supermarkt in Hatten +++ Täter scheitert an Schiebetür +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, ist ein unbekannter Täter kurz vor Ladenschluss bei seinem Vorhaben, vermutlich einen Supermarkt in der Astruper Straße auszurauben, an einer gläsernen Schiebetür gescheitert.

Zwei im Supermarkt befindliche Mitarbeiterinnen, die bereits den Feierabend vorbereiteten und die Schiebetür im Windfang verriegelt hatten, wurden kurz vor 20:00 Uhr auf eine schwarz gekleidete und maskierte Person aufmerksam, die mit ihrem Oberkörper gegen die Tür prallte.

Die Person ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Die Person soll ungefähr 175 -180 cm groß und schlank gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich des dortigen Netto-Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1513033).

