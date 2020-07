Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Vandalismus im Bereich Stausee Bitburg

Biersdorf

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2020 und Samstag, 04.07.2020 zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich des Stausees. Durch unbekannte Täter sind im Bereich des Wanderweges, der um den See führt, mehrere ca. 30 Holzlatten an dem dort befestigten Geländer zerstört worden. Ebenso sind diverse Hinweisschilder umgeknickt worden. Weiter wurde vom Zweckverband Stausee mitgeteilt, dass viele leere Bierflaschen in den See geworfen wurden und eine Grünfläche am See derart mit Müll verschmutzt worden ist, dass eine mehrstündige Reinigung erfolgen musste. Hinweise bitte an die Polizei in Bitburg; Tel.: 06561-9685-0.

