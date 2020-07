Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf Parkplatz des REWE-Marktes in Stadtkyll

Prüm (ots)

Am Samstag, 04.07.2020, wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Stadtkyll ein geparkter schwarzer PKW Renault durch ein anderes Fahrzeug an der vorderen rechten Ecke beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Der Renault parkte hierbei etwa im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr in unmittelbarer Nähe des Unterstandes für die Einkaufswagen. Der Unfallverursacher benutzte vermutlich einen grünen PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die notwendigen Feststellungen für den Geschädigten zu ermöglichen. Das Verursacherfahrzeug dürfte ebenfalls einen sichtbaren Lackschaden, vermutlich an einer der Fahrzeuglängsseiten, davongetragen haben.

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 06551/9420 oder E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion in Prüm erbeten.

