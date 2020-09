Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fräsmaschine entwendet; Lager durchwühlt; Mofa gestohlen

Fulda (ots)

Fräsmaschine gestohlen

Flieden - Zwischen Donnerstagabend (03.09.) und Freitagmittag (04.09.) stahlen Unbekannte im Bereich Leimenhof zwischen der A 66 und der Bahnlinie eine Baumstumpffräse der Marke FSI, Modell H 40. Das Werkzeug wiegt ungefähr 150 Kilogramm und wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Es hat einen Wert von circa 9.100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lager durchwühlt

Fulda - Unbekannte drangen am frühen Mittwochmorgen (09.09.) in ein Mehrfamilienhaus in der Dalbergstraße ein. Im Inneren verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum und durchwühlten diverse Behältnisse. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen aber nichts.

Mofa gestohlen

Flieden - Unbekannte stahlen zwischen Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag (09.09.) in der Bahnhofstraße vom Zweiradabstellplatz des Fliedener Bahnhofs ein Mofa. Das rote Mofa der Marke Herkules Modell Prima 5 war mit einem Fahrradschloss und einer Lenkradsperre gesichert und hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

