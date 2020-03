Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Verna: Erneuter Schuleinbruch - Täter stehlen kompletten Tresor

Homberg (ots)

Frielendorf-Verna Erneuter Einbruch in Schule Tatzeit: 04.03.2020, 21:00 Uhr bis 05.03.2020, 06:15 Uhr Einen Tresor mit Inhalt stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus der Ohetalsschule in der Welcheroder Straße. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangen anschließend in den Verwaltungsbereich der Schule. Hier brachen sie weitere Türen auf um den 100 cm hohen Schultresor aus dem Gebäude zu befördern. Weiterhin wurden Büroräume durchsucht und Schlüssel aus dem Schlüsselkasten sowie Bargeld aus einer Schublade entwendet. Mit dem Tresor, dem Bargeld und den Schlüsseln flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In der Nacht vom 02.03 zum 03.03 kam es zu einem ähnlichen Einbruch in die gleiche Schule, wobei die Täter den Tresor nicht mitnahmen oder nicht mitnehmen konnten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

