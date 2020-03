Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Verna: Versuchter Einbruch in Schule - 5.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Frielendorf-Verna Einbruch in Schule Tatzeit: 02.03.2020, 18:20 Uhr bis 03.03.2020, 06:00 Uhr In die Ohetalschule in der Welcheroder Straße brachen unbekannte Täter ein und verursachten hierbei 5.000,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen ein Fenster des Verwaltungsgebäudes auf und stiegen anschließend in dieses ein. Im Gebäude durchsuchten und durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Im einem separaten Raum wurde der im Fußboden verschraubte Tresor mit Gewalt aus der Halterung gehebelt. Vermutlich wegen des hohen Gewichts konnten die Täter den Tresor nicht weiterbewegen und ließen ihn ungeöffnet in dem Raum stehen. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

