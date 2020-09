Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall-Verursacher und Lkw-Fahrer gesucht

Vogelsberg (ots)

Unfall-Verursacher gesucht

Lauterbach - Am Montagmittag (07.09), gegen 12:30 Uhr, geriet ein Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf Variant auf der Bundesstraße von Alsfeld nach Lauterbach von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Der Grund dafür war ein weißer Kastenwagen, der ihn überholte. Dabei scherte er so dicht ein, dass der Golf-Fahrer nach rechts ziehen und stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Kastenwagens flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher des Unfalls bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Lkw-Spiegel fällt auf Auto

Ulrichstein - Am Montagnachmittag (07.09.), gegen 15:30 Uhr, fiel ein Lkw-Außenspiegel auf der Landesstraße von Ober-Seibertenrod nach Unter-Seibertenrod auf einen 5er BMW und beschädigte das Auto. Abgebrochen ist der Spiegel, weil der unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden Lkw den Anhänger eines Traktors der Marke John Deere beim Passieren streifte. Der Traktorfahrer wollte gerade auf sein Anwesen in der Straße "Am Schauerwiese" einbiegen - der 5er BMW befand sich hinter ihm. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist, zu kümmern.

Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

