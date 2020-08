Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Zahnarztpraxis

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am Sonntag, dem 09.08.20, zwischen 00.30 und 01.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in der Bahnhofstraße in Bodenfelde ein. Dort wurden dann die Räumlichkeiten durchsucht, Behältnisse geöffnet und ein geringer Bargeldbetrag sowie ein wenig Zahngold entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

