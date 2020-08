Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Zwischen dem 08.08.20, 21.54 Uhr, und dem 09.08.20, 13.15 Uhr, wurde an einem PKW Audi A6, der in Bodenfelde, Up dem Euwer, abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Außerdem wurden zur selben Zeit zwei Reifen an einem PKW VW, der in der Blumenstraße in Bodenfelde stand, zerstochen. Hier entstand ein Schaden von ca. 400 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

