Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit Radfahrer

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kapellenstraße, Samstag, 08.08.2020, 15:20 Uhr,

Imbshausen (Gro)

Ein 15-jähriger Radfahrer aus dem Bereich Northeim befuhr die Kapellenstraße in Imbshausen. Als er an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifuhr, kam ihm nach eigenen Angaben ein schwarzer VW Golf, vermutlich mit Göttinger Kennzeichen, entgegen. Es kam zu einer Berührung, der Radfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Das Fahrrad wurde durch den Unfall im Bereich des Lenkers, der Gangschaltung sowie am Sattel beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell