Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrügerischer Anruf

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, rief ein Unbekannter bei einer 70-Jährigen aus Bodenfelde an und gab sich als Polizeibeamter aus, um ein Treffen zu vereinbaren. Als Grund schob er vor, dass er Gegenstände der Geschädigten zurückgeben wolle, die im Zusammenhang mit einem stattgefundenen Einbruchdiebstahl sichergestellt wurden. Die Bodenfelderin brach das Gespräch daraufhin sofort ab. Der Täter rief ohne Übermittlung seiner Telefonnummer an.

Die Polizei Uslar ermittelt gegen Unbekannt wegen des versuchten Betruges.

