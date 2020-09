Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schutzplanke gestreift

Verkehrsunfall

Lauterbach / Ulrichstein

Schutzplanke gestreift Lauterbach (P) Am 07. September gegen 12:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf Variant die Bundesstraße von Alsfeld nach Lauterbach. Plötzlich wurde er von einem weißen Kastenwagen überholt. Der Fahrzeugführer dieses Wagens scherte so dicht vor dem Golf wieder ein, dass der 54-jährige seinen Golf stark abbremsen musste und nach rechts zog, um einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen zu verhindern. Dabei geriet er von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Der Fahrzeugführer des Kastenwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 Es entstand Sachschaden von 5.000 EUR.

Zusammenstoß Ulrichstein (P) Am 07. September gegen 15:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Traktorfahrer mit seinem Traktor der Marke John Deere und Anhänger die Landesstraße von Ober-Seibertenrod nach Unter-Seibertenrod und wollte nach rechts auf sein Anwesen in der Straße "Am Schauerwiese" einbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein Lkw mit Anhänger die Landesstraße in Richtung Ober-Seibertenrod. Beim Passieren stieß der Lkw mit seinem linken Außenspiegel gegen den landwirtschaftlichen Anhänger. Durch den Aufprall wurde der Außenspiegel am Lkw abgerissen und fiel auf den 5er BMW einer 56-jährigen Pkw-Fahrerin, welche sich hinter dem Traktor mit Anhänger befand und beschädigte diesen. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

