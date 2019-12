Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrunfall mit schwerverletzter Person auf der B 327, Waldesch

Boppard (ots)

Am 18.12.2019, 07:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 327 kurz hinter Waldesch, in Fahrtrichtung BAB 61. Nach ersten Ermittlungen verlor eine 19jährige Fahrerin auf dem Steigungsstück, kurz hinter Waldesch, die Kontrolle über ihren PKW. In der Folge geriert sie in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der 55jährige Insasse dieses PKWs wurde hierbei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit der Rettungsschere. Ein weiteres Fahrzeug, welches sich hinter dem Unfallopfer befand, konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Die B327 war für ca. 2 Stunden gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Waldesch, Spay, Dieblich und Oberfell, das DRK mit 2 Krankenwagen und Notarzt, die Straßenmeisterei Koblenz und die Polizeiinspektion Boppard mit 2 Streifen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

06742-8090





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell