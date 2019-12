Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Stadt Boppard: 14-Jährige Jugendliche wird bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Boppard (ots)

Am Montag, den 16.12.2019 gegen 16:15 Uhr, kam es Auf der Zeil in Boppard zu einem Verkehrsunfall. Ein männlicher PKW-Fahrer touchierte mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges ein 14-jähriges Mädchen, welches ordnungsgemäß auf dem Gehweg ging. Das Mädchen kam durch die Berührung mit dem PKW zu Fall und wurde leicht verletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Jugendliche zu bemühen. Eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin hielt an und half dem Mädchen. Die Polizeiinspektion Boppard bittet Zeugen, insbesondere die derzeit unbekannte Ersthelferin, sich unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per Email an piboppard@polizei.rlp.de zu melden.

