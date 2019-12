Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Angeblicher Brand eines Wohnhauses in Leiningen

PI Boppard (ots)

Am heutigen Sonntag, den 15.12.2019, wurde die PI Boppard um 16:51 Uhr von einem Wohnhausbrand in Leiningen in Kenntnis gesetzt. Gemeldet wurde dabei, dass das Erdgeschoss in Flammen stehen würde. Das Renovierungsobjekt war zum Zeitpunkt des angeblichen Brandes unbewohnt. Nachdem sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten, konnte festgestellt werden, dass sich lediglich ein Pelletofen ordnungsgemäß in Betrieb befand. Aufgrund angebrachter Spiegelfolie in Verbindung mit dem Betrieb des Ofens ergab sich für die Anwohner jedoch der berechtigte Anschein, als ob das Gebäude in Flammen stehen würde. Es entstand weder Sach,- noch Personenschaden.

