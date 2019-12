Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Boppard vom 13.12.2019 - 15.12.2019

Polizeiinspektion Boppard (ots)

Im Berichtszeitraum kam es zu insgesamt elf Verkehrsunfällen, wobei ausschließlich Sachschäden registriert wurden. In zwei Fällen verließ jeweils ein Unfallbeteiligter die Unfallstelle, ohne sich um die zivilrechtlichen Ansprüche des Unfallgegners zu bemühen. In beiden Fällen ermittelt die PI Boppard im Hinblick auf "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" gemäß § 142 StGB.

Am Samstag geriet in Schwall ein abgestellter PKW in Brand. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen des Feuers auf eine Scheune verhindert werden. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Es entstand lediglich Sachschaden am PKW.

Im Zuständigkeitsbereich der PI Boppard kam es am Wochenende zudem zu einer Vielzahl von Treibjagden. Insoweit bitten wir im eigenen Interesse um Beachtung der Beschilderungen, einhergehend mit der entsprechenden Geschwindigkeitsreduzierung. In solchen Fällen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Jagdhunde oder auch Wildtiere die Fahrbahn kreuzen.

Mit Bezug auf die Vorweihnachtszeit möchten wir zudem vor sogenannten "Fake-Shops" im Internet warnen. In der jüngeren Vergangenheit erstatteten immer wieder Bürgerinnen und Bürger Strafanzeige, die trotz ordnungsgemäßer Bezahlung keine Ware erhalten hatten. Insoweit raten wir vor der Bestellung, um Prüfung des Impressums und zur ausgiebigen Internetrecherche für den Fall, dass der Internethändler der breiten Masse nicht bekannt sein sollte.

Neben den Bürgerinnen und Bürgern möchten wir allerdings auch den Einzelhandel im Hinblick auf die Annahme von möglichem Falschgeld sensibilisieren. Auch hier lohnt sich die obligatorische Kontrolle bei Barzahlungen.

Für sachdienliche Hinweise zu den berichteten Vorfällen bitten wir um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per Email piboppard@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742-8090

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell