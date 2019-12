Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der PI Simmern vom Freitag 13.12.2019, 12.00 Uhr bis Sonntag 15.12.2019, 10.00 Uhr

Simmern (ots)

Im Berichtszeitraum kam es zu insgesamt 15 Verkehrsunfällen, bei 4 Unfällen war Wild die Ursache.

Kirchberg/Hunsrück - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 13.12.2019 kam es gegen 20.30 Uhr in Kirchberg an der Lichtzeichenanlage zu einem Auffahrunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ein Fahrzeugführer musste nach dem Abbiegen verkehrsbedingt anhalten, ein nachfolgender Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Dabei wurde der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges leicht verletzt.

Rheinböllen - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Im Rahmen der Streife wurde am 14.12.2019, gegen Mitternacht am Ortseingang von Rheinböllen (aus Richtung B50) ein auf der Straße Verkehrszeichen festgestellt. Offenbar war zuvor ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten und anschließend nach links von selbiger ab. Dabei kollidierte er zunächst mit einem Baum und anschließend mit o.a. Vorfahrtsschild, sodass dieses heruntergerissen wurde. Danach flüchtete er von der Unfallstelle, ohne die notwendigen Feststellungen zur Schadensabwicklung treffen zu lassen.

Dienstgebiet

Im Rahmen von Verkehrskontrollen im Dienstgebiet wurden zwei Fahrzeugführer auffällig. In einem Fall war der Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im anderen Fall stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Am Samstag wurden durch den Sturm mehrere Bäume entwurzelt und Äste auf die Fahrbahnen geweht. Dabei kam es jedoch zu keinen Schäden. Die Gefahrenstellen wurden durch die Straßenmeistereien und zum Teil durch die örtlichen Feuerwehren beseitigt.

