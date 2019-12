POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma Kaufland/ Bendorf

Polizeidirektion Koblenz

Am Montag zwischen 14 und 15 Uhr parkte eine 42-jährige Bendorferin ihren PKW auf dem Parkplatz der Firma Kaufland in der Nähe des Haupteinganges. Als diese zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Schrammen bzw. Kratzer im Bereich des hinteren Radlaufes/ Kotflügels fest. Ein Verursacher des Schadens meldete sich nicht bei der Geschädigten. Aufgrund des Spurenbildes, dürfte die Beschädigung durch einen anderen PKW beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Die Ermittlungen bezüglich des Verursachers dauern an. Zeugenhinweise zu dem Vorfall werden an die Polizei in Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 erbeten.

