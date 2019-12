Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 in Vallendar

Vallendar (ots)

Vallendar - Am 15.12.2019 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 42 in Vallendar. Hierbei kollidierten 2 PKW auf der B 42 miteinander, wobei sich ein Fahrzeug überschlug. An der Ampelanlage von der B 42 zur Urbarer Straße wollte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW von der B 42 in die Urbarer Straße einfahren. Das andere unfallbeteiligte Fahrzeug befuhr die B 42 aus Urbar kommend in Fahrtrichtung Vallendar. Beim Abbiegevorgang kollidierten die 2 Fahrzeuge. Insgesamt verletzten sich bei dem Unfall 3 Personen und mussten in Krankenhäuser zur ärztlichen Begutachtung verbracht werden. Die B 42 musste insgesamt für 1,5 Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei waren zudem 3 Fahrzeuge des DRK sowie die Feuerwehren Vallendar und Urbar im Einsatz.

