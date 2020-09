Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Frau verstirbt nach Unfall

Emlichheim (ots)

Wie bereits berichtet ist es am 30. August auf dem Volzeler Mühlenweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 84-jährige Radfahrerin überquerte unvermittelt mit ihrem Pedelec die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Wie der Polizei gemeldet wurde, erlag die Frau am 12. September ihren schweren Verletzungen in einem niederländischen Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell