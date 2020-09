Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn -Versuchter Diebstahl

Nordhorn (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag versucht in der Straße Im Suddenfeld einen Motorroller zu stehlen. Die Täter schoben den Roller auf eine Wiese, rissen einen Teil der Lenkerverkleidung ab und versuchten das Fahrzeug zu starten. Da dies scheinbar misslang, wurde der Roller an Ort und Stelle zurückgelassen. Sie verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

