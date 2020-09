Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Laar (ots)

Samstagnachmittag kam es auf der Vechtetalstraße in Laar zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Ein 49-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Emlichheim unterwegs und setzte zum Überholen eines Pkw an. Weil er dann nach links in den Deichweg abbiegen wollte, reduzierte er seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 50-Jähriger auf seinem Motorrad erkannte dies zu spät und fuhr auf den 49-Jährigen auf. Beide Fahrer stützten und wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

