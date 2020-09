Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Suche nach weiteren Automatensprengern vergeblich

Nordhorn (ots)

Wie bereits berichtet haben mehrere Täter in der Nacht zu Samstag gegen 3.45 Uhr einen Geldautomaten an der Bentheimer Straße gesprengt. Mindestens drei Personen flüchteten im Anschluss auf Motorrollern. Während ein Mann durch Polizeikräfte gestellt und festgenommen werden konnte, gelang den übrigen Tätern zunächst die Flucht. Im Rahmen der groß angelegten Sofortfahndung konnte ein zweiter Tatverdächtiger gegen kurz nach 9 Uhr im Bereich Oortlöödiek in der Nähe des dort abgestellten zweiten Fluchtrollers gesichtet werden. Der Mann lief in ein Maisfeld und hielt sich dort versteckt. Das weitläufige, an weitere landwirtschaftliche Flächen angrenzende Feld, wurde von zahlreichen Streifenbesatzungen umstellt. Für die Absuche wurden ein Polizeihubschrauber und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei angefordert. Mit ihrer Hilfe wurden die genannten Flächen, sowie ein weiteres Feld im Bereich des Leuchtturmweges abgesucht. Auch dort wurde einer der Automatensprenger vermutet. Die Such- und Absperrmaßnahmen dauerten noch bis in die späten Abendstunden an. Gefunden wurden die flüchtigen Täter jedoch nicht mehr. Die Beamten sicherten umfangreiches Spuren- und Beweismaterial. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um einen Niederländer. Weiterführende Informationen werden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht veröffentlicht. Am Samstag waren im Rahmen des Einsatzes Polizeikräfte aus dem gesamten Emsland sowie der Grafschaft Bentheim und der Polizeidirektion Osnabrück eingesetzt. Unterstützt wurden sie von ihren Kolleginnen und Kollegen der Diensthundestaffel Celle, der Polizei Nordrhein-Westfalen, der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei sowie der Hubschrauberstaffel. Darüber hinaus waren Helfer der DLRG für die Absuche von Wasserflächen im Einsatz. Ein besonderer Dank gilt dem DRK Lingen. Sie haben die Einsatzkräfte spontan mit Speisen und Getränken versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell