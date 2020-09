Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täter sprengen Geldautomaten

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Samstag haben mehrere Täter einen Geldautomaten an der Bentheimer Straße gesprengt. Zuvor verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Vorraum der dortigen Commerzbank. Anschließend flüchteten die Täter auf Motorrollern in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Täter festgenommen werden. Ein weiterer flüchtete zu Fuß.

Die Polizei fahndet derzeit mit Hochdruck nach mindestens zwei flüchtigen Personen. Kräfte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams, der Bundespolizei und der Polizei aus Nordrhein-Westfalen unterstützen die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bei der Suche. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Die Nordhorner Feuerwehr führte Gasmessungen am Tatort durch. Diese fielen negativ aus.

Die Polizei weist daraufhin, im Raum Nordhorn keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen der Polizei umgehend unter 110 zu melden.

