Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer und Sachbeschädigung

Ludwigshafen-Nord und Hemshof (ots)

Am Freitag, dem 25.09.2020, gegen 08:27 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem PKW die Karl-Müller-Straße in Fahrtrichtung Leuschnerstraße. An der Einmündung der Karl-Müller-Straße in die Leuschnerstraße übersah die Fahrerin einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrradfahrer. Nachdem der PKW mit dem Hinterrad des Fahrrades kollidierte, stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Aus Wut über den Vorfall schlug der Fahrradfahrer im Anschluss mit der Faust auf die Motorhaube des PKW. Die Gemüter konnten vor Ort beruhigt werden. Die PKW-Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und den Fahrradfahrer eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell