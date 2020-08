POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Absage aller Präventionsveranstaltungen

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leider beeinflusst Corona auch weiterhin den Alltag. Vor den Sommerferien hatten wir noch die Hoffnung, dass Präventionsveranstaltungen in Schulen, Kindergärten oder Kindertagesstätten in einem gewissen Maße wieder stattfinden könnten. Heute erhielten wir die Nachricht, dass dies auch weiterhin erstmal nicht möglich ist. Sobald wir Veranstaltungen wie Radfahrausbildung oder Puppenbühne wieder anbieten dürfen, setzen wir Sie in Kenntnis.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen aber weiterhin telefonisch zur Verfügung.

