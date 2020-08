Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Sturz mit Pedelec auf der Isenbergstraße

Hattingen (ots)

Am Montag kam es auf der Isenbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Pedelecfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 74-Jährige war auf der Isenbergstraße in Richtung Niederwenigern unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Gemeinschaftswerk" wollte er nach Zeugenangaben von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln und stürzte dabei. Passanten kamen dem Mann sofort zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

