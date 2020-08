Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Überfall in der Gartenstraße

Gevelsberg (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Montagmorgen, gegen 07:50 Uhr, einer 41-jährigen Gevelsbergerin auf der Gartenstraße die Handtasche zu entreißen. Die Gevelsbergerin befand sich etwa in Höhe der Burgstraße, als sie plötzlich ein Unbekannter von hinten fest hielt und versuchte, ihr ihre Handtasche zu entreißen. Umsichtig wehrte sich die 41-Jährige mit Schlägen und Tritten und schaffte es so, den Täter abzuwehren. Der Angreifer flüchtete daraufhin ohne Beute in Richtung Innenstadt. Beschreibung des Täters: circa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, normale Statur, dunkelhäutig, T-Shirt in der Farbe Grün/hellgrün, schwarze Kappe (Kopfbedeckung), schwarze Brille, 3-Tage-Bart.

