Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Transitfahrer übersieht Motorradfahrer hinter ihm

Schwelm (ots)

Am Montag kam es auf der Talstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 33-Jähriger bemerkte an der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Talstraße, dass er auf dem falschen Fahrstreifen stand und wollte diesen wechseln. Als er den Rückwärtsgang einlegte und mit seinem Transporter zurücksetzte, übersah er den hinter ihm stehenden 34-jährigen Motorradfahrer. Der 34-Jährige stürzte neben das Fahrzeug, das Motorrad wurde durch den Transitfahrer noch etwa 3 Meter nach hinten geschoben. Der Zweiradfahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

