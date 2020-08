Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Fußgänger verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Samstag kam es, gegen 11:30 Uhr, auf der Heidestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger Skodafahrer geriet mit einem 28-jährigen Fußgänger in ein Streitgespräch. Der Grund für das Gespräch sollte die vorangegangene Fahrweise des 28-Jährigen gewesen sein. Als der 32-Jährige weiterfahren wollte, striff er dabei das Knie des 28-Jährigen, welcher dadurch leicht verletzt zu Boden ging. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

