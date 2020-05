Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Trickdieb bestiehlt auf Rollator angewiesene Seniorin

Friedberg (ots)

Nachdem am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr ein schamloser Dieb eine 83-jährige Frau wohl beim Geld abheben an einem Automaten der Frankfurter Volksbank am Marktplatz beobachtet hatte, lenkte er diese ab und entwendete unbemerkt ihre EC-Karte. An einem anderen Ausgabegerät wurden dann nur wenige Augenblicke später mehrere Tausend Euro von deren Konto abgehoben.

Der etwa 30 Jahre alte, männliche Tatverdächtige trug neben Schirmmütze und Mundschutz auch eine blaue Jacke.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Identität des skrupellosen Langfingers machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Friedberg (Tel: 06031/6010) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät insbesondere:

Achten Sie beim Geldabheben immer auch auf umstehende Personen! Fordern Sie diese notwendigenfalls dazu auf, Abstand zu halten!

Stellen Sie sicher, dass Ihnen niemand bei der Eingabe Ihrer Geheimzahl zusehen kann! Decken Sie dazu das Ziffernfeld beispielsweise mit der freien Hand ab!

Natürlich sollte der PIN weder auf der Karte selbst, noch auf einem Zettel oder ähnlichem im Geldbeutel aufgeschrieben werden!

Sollten Sie das Fehlen Ihrer EC-Karte feststellen, veranlassen Sie sofort die Kartensperrung über den Sperrnotruf, Tel. "116-116"! Verständigen Sie unverzüglich ihr Geldinstitut!

Besteht der Verdacht auf einen Diebstahl, informieren Sie die Polizei!

