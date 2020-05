Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Geschwindigkeit oft ursächlich: Polizei lasert an der "Krebsschere"

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Geschwindigkeit oft ursächlich: Polizei lasert an der "Krebsschere"

Immer wieder werden Polizist*innen zu Unfallstellen gerufen. Im günstigsten Falle treffen sie dort lediglich auf verbeulte Karosserien und sichtlich geknickte Verkehrsteilnehmer. Viel zu oft bleibt es allerdings nicht bei den zweifelsohne ebenfalls ärgerlichen Blechschäden. Menschen kommen zu Schaden und verletzen sich teils erheblich. Im Extremfall verlieren Beteiligte ihr Leben.

Eine Vielzahl der Verkehrsunfälle ereignet sich auch in der Wetterau aufgrund nicht angepasster bzw. zu hoher Geschwindigkeit.

Insbesondere um die Einhaltung ebendieser in § 3 der Straßenverkehrsordnung festgeschriebenen Regularien zu überwachen, führen neben Ordnungsbehörden auch regelmäßig speziell geschulte Polizist*innen entsprechende Messungen durch.

So auch am gestrigen Montag auf der Landesstraße 3008 bei Bad Vilbel. Zwischen 09.30 Uhr und 12.30 Uhr hatten die Wetterauer Ordnungshüter ihre Kontrollstelle im Bereich der sogenannten "Krebsschere" aufgebaut. Mittels Laserpistole ertappten sie in diesem Zeitraum insgesamt 65 Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die gültige Höchstgeschwindigkeit hielten und deutlich zu schnell unterwegs waren. Die beiden traurigen Spitzenreiter wurden bei erlaubten 60 km/h mit 91 Stundenkilometern gemessen. Neben diesen kommen auch auf zwei weitere Fahrzeugführer ein Bußgeld, ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Die Polizei appelliert nochmals an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer*innen, sich an die gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Ein jeder trägt maßgeblich zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. So könnten unzählige, zum Teil schwere Verkehrsunfälle vermieden werden.

