POL-WE: A 5 bei Rosbach: Sattelzug beschädigt Leitplanke - Zeugen gesucht!

Bereits am letzten Montag (11. Mai) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Obermörlen.

Laut Zeugenaussagen war ein grauer Sattelzug gegen 14.25 Uhr in Höhe Rosbach v.d. H. in Richtung Kassel unterwegs. In einem dortigen Baustellenbereich wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Der LKW-Fahrer sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe die Leitplanke touchiert, woraufhin er kurze Zeit angehalten habe, jedoch schließlich weitergefahren sein soll. An der Außenschutzplanke entstanden Schäden von etwa 1.500 Euro.

Die Unfallfluchtermittler der mittelhessischen Autobahnpolizei bitten nun um Hinweise eventueller weiterer Zeugen unter Tel: 06033/7043-5010.

Wer konnte das Unfallgeschehen beobachten?

Wo ist möglicherweise eine, an der rechten Fahrzeugseite beschädigte, graue Sattelzugmaschine

bzw. ein Sattelauflieger mit entsprechenden Unfallspuren und grauer Plane aufgefallen?

