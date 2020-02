Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen

Meppen (ots)

Heute Morgen ist es gegen 08.15 Uhr auf der Nödiker Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Aufgrund von Rückstau in Höhe der Schwefinger Straße bremste eine Autofahrerin ihren PKW ab. Dies übersahen nachfolgende PKW-Fahrer, so dass insgesamt sieben Fahrzeugen miteinander kollidierten. Drei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Fünf der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Durch die Kollisionen entstand ein geschätzter Schaden von mehreren zehntausend Euro.

