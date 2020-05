Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Friedberg: Fluchtversuch endet mit Festnahmen

Friedberg (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag auf der A5 ein BMW-Fahrer versucht hatte, vor der Polizei zu flüchten, verunfallte das Auto schließlich. Die Autobahnpolizisten nahmen zwei Männer fest.

Mit 200 km/h durch die Baustelle

Eine Streife der Autobahnpolizei Mittelhessen war am Sonntagnachmittag auf der A5 von Kassel in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe Friedberg bemerkten die Beamten gegen 14 Uhr einen vorausfahrenden schwarzen BMW. Der 3er fuhr mit auffallend hoher Geschwindigkeit in die dortige Baustelle, sodass sich die Ordnungshüter entschlossen, dem Fahrzeug zu folgen und die Insassen einer Kontrolle zu unterziehen. Offenbar schien der Fahrer dies bemerkt zu haben: Er beschleunigte bei erlaubten 80 km/h und jagte mit über 200 Stundenkilometern durch die Baustelle. Schließlich musste er jedoch verkehrsbedingt abbremsen.

Fahrzeug verunfallt: Festnahme

Die Schutzleute setzten ihr Polizeiauto vor den 3er und gaben das Signal "Bitte folgen!". Zunächst schien der BMW-Lenker die Anweisung zu befolgen. Er fuhr hinter dem Streifenwagen her. Nachdem der Funkwagen bereits an der Anschlussstelle Friedrichsdorf vorbeigefahren war, zog der BMW im letzten Moment scharf nach rechts, um die Abfahrt zu nehmen und die Polizisten abzuhängen. Die Schutzleute verließen die Autobahn an der Anschlussstelle Friedberg und konnten den BMW beobachten, wie er die Autobahnauffahrt in Richtung Kassel nahm. Nur wenige Augenblicke später trafen die Ordnungshüter dann auf den im Kurvenbereich verunfallten BMW. Sie nahmen die beiden Insassen, zwei aus dem Kreis Gießen stammende, 25 und 26 Jahre alte Männer vorläufig fest. Mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen erfolgte die Durchsuchung des Fahrzeugs. Auch ein Rauschgiftspürhund kam zum Einsatz. Es wurden neben mehreren Mobiltelefonen und einem angerauchten Joint auch einige Tausend Euro Bargeld aufgefunden. Alkohol- und Drogentests verliefen jedoch negativ.

Auto und Führerschein sichergestellt

Da der PKW auf keinen der beiden festgenommenen Personen zugelassen war, stellten die Polizisten das Auto nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sicher, ebenso wie den Führerschein des 26-Jährigen. Dieser steht im Verdacht, das Auto gefahren zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Männer die Dienststelle wieder verlassen.

Da während des Fluchtversuchs auch ein Verkehrsschild umgefahren wurde, ermittelt die Autobahnpolizei Mittelhessen nun aufgrund des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Straßenverkehrsgefährdung auch in Sachen Verkehrsunfallflucht.

Tobias Kremp

Pressesprecher

