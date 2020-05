Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Dieb von Arbeitern erwischt + Kennzeichen verschwunden + Lack zerkratzt + Unfallflucht in Ober-Rosbach +

Friedberg (ots)

--

Friedberg: Bei Diebstahl erwischt -

Arbeiter einer Baustelle in der Ludwigstraße erwischten gestern (14.05.2020) einen dreisten Dieb. Der 30-Jährige hatte sich in einen Baucontainer geschlichen und durchsuchte die Kleidung und persönlichen Gegenstände der Bauarbeiter. Sie hielten den in Büdingen lebenden Mann fest und übergaben ihn einer Streife der Friedberger Polizei. Es folgte eine Identitätsfeststellung und erkennungsdienstliche Behandlung des Diebes auf der Wache. Anschließend durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Der Mann ist der Polizei kein Unbekannter und unter anderem bereits mehrfach wegen Eigentums- und Drogendelikten in Erscheinung getreten. Auf ihn kommt nun eine weitere Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls zu.

Friedberg: Kennzeichen gestohlen -

In der Straße "Am Kirschenberg" ließ ein Dieb von einem schwarzen Mazda "3" das vordere Kennzeichen mitgehen. Zwischen Mittwochabend (13.05.2020) und Donnerstagnachmittag (14.05.2020) parkte der Japaner in Höhe der Hausnummer 40. Zeugen, die den Dieb beobachteten oder Angaben zum Verbleib des Nummernschildes FB-LS 11 machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Niddatal-Ilbenstadt: Lack zerkratzt -

Im Laufe der zurückliegenden Woche zerkratzten Unbekannte den Lack eines braunen VW Touran. Die Täter trieben Kratzer in den Lack des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite. Die Reparatur wird etwa 700 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen dem 04.05.2020 und dem 11.05.2020 in der Augasse beobachteten, wenden sich bitte unter Tel.: (06031) 6010 an die Polizei in Friedberg.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Unfallflucht -

Einen Schaden von rund 2.000 Euro ließ ein Unfallfahrer an einem im Wehrheimer Pfad geparkten Mini Cooper zurück. Zwischen Mittwoch (13.05.2020), gegen 18.15 Uhr und Donnerstag (14.05.2020), gegen 09.30 Uhr touchierte der Unbekannte den in Höhe der Hausnummer 1 geparkten Mini und ließ Schäden an der Fahrerseite zurück. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell