Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Marmeladendiebe unterwegs + Fahrrad gestohlen + Geschnitten und Unfall verursacht

Friedberg (ots)

>Niddatal: Marmeladendiebe unterwegs

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen waren Langfinger auf einem Erdbeerfeld in Kaichen zugange. Die Straftäter brachen die in der Feldgemarkung nahe der Freigerichtstraße gelegene Verkaufshütte auf und entwendeten neben fünf Gläsern Marmelade und zwei Flaschen Desinfektionsmittel auch einen Wasserkanister. Auch ein Toilettenhäuschen wurde umgeworfen. Anschließend türmten sie offenbar unerkannt.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

+++

>Friedberg: Fahrrad gestohlen

Ein silber-rotes Herrenrad (Bulls King Boa; Wert etwa 800 Euro) entwendeten Fahrraddiebe am vergangenen Dienstag (12. April) zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr vom Hof der Augustinerschule am Goetheplatz. Das Bike war dort mit einem Fahrradschloss angeschlossen.

Hinweise auf den oder die Täter sowie bezüglich des Verbleibs des Zweirades nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel: 06031/6010 entgegen.

+++

>A5 bei Ockstadt: Geschnitten und Unfall verursacht

Am Donnerstagabend fuhr eine 19-jährige Vogelsbergerin mit ihrem grauen VW Polo gegen 20:50 Uhr auf der A 5 von Kassel in Richtung Frankfurt. Sie befuhr den rechten von drei Fahrstreifen. Aufgrund einer in Höhe Ockstadt gelegenen Baustelle teilte sich die Fahrbahn (ein Fahrstreifen rechts vorbei, zwei Fahrstreifen links vorbei). Auf der mittleren Spur fuhr zeitgleich ein anderer Verkehrsteilnehmer, der die 19-Jährige kurz vor der Fahrbahnteilung unvermittelt schnitt. Diese musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit dort aufgestellten Warnbarken. Der Unfallbeteiligte, zu welchem derzeit keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, fuhr offenbar einfach weiter. Polo und Barken wurden beschädigt.

Nun sucht die Autobahnpolizei Mittelhessen nach möglichen Zeugen sowie dem beteiligten Fahrzeugführer. Hinweise in diesem Zusammengang bitte unter Tel: 06033/7043 5010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

